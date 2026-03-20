「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、ＢＤバンタム級前王者の井原良太郎がＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠に衝撃の２回ＫＯ勝ちを飾った。

１回はゴングから一進一退の攻防が続いた。しかし、２回開始１０秒で井原が左拳を浴びせて、芦澤は尻もちをつく形でダウン。ふらつきながらも立ち上がったが、再開後も井原が一気にパンチをたたき込んでリングに沈めた。足立区の喧嘩自慢から這い上がったＢＤの象徴が第一線のＲＩＺＩＮファイターに勝利。衝撃の下剋上に大会史上最大規模１万１０００人超えの観客が集まった会場は騒然となった。

井原は「これがブレイキングダウンだ。誰でもかかってこい！未来さん、まだまだ強いやつとやれますよ。僕が乗り込んでもいいんで、（ＲＩＺＩＮに）言っておいてください」と力強く雄たけびを上げた。

朝倉は「やっぱり強いっすね、井原君。安心して任せられますよね。ＢＤを。中国対抗戦も、元ＵＦＣ選手との対抗戦も全部勝ってるので。次は皇治選手きてほしい」と、うなった。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）でＰＰＶ配信されている。