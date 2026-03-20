進学・卒業でスマホデビュー！学生におすすめのコスパ最強格安SIM「y.u mobile」って？

月1,000円台から使えるシンプルな料金プラン

子どもにスマホを持たせる際、まず気になるのは毎月の料金ではないでしょうか。大手キャリアの場合、プランによっては月5,000円以上かかることもあり、家族の通信費が大きくなりがちです。

また、スマホの料金プランは、提供事業者によって複雑なものもあり、通話やデータ通信の量によって料金が変わるプラン、期間限定の割引など、どれが本当に自分に合っているのか分からないという方も多いはずです。

その点、y.u mobileのプランは非常にシンプル。「U-NEXT」（※）とのセットプランも用意されており、通信と動画をまとめたい人にもぴったりです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



家族のスマホ代を見直せば、大きな節約に！

家族で合計するとスマホ代はかなりの額になります。そこで活用したいのが、y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランです。

このプランでは、20GB（※最大50GB）を最大4人でシェア可能（音声通話SIM 2枚目まで無料、3枚目から月額550円／枚）。しかも、動画配信サービス「U-NEXT」がついています。

仮に4名で⾳声通話SIMを使用する場合の月額料金は、

・2人目まで4,170円 （2枚目までは追加SIM料金は無料であるため）

・3人目、4人目は追加SIM料金として月額550円／枚が発生

これらを合計すると、

4,170円＋550円＋550円＝月額5,270円となり、

4人で割ると、一人当たり月額 約1, 318円で利用できることになります。U-NEXT単体で契約するよりもお得で、さらにスマホ通信までカバーされるという魅力的な内容になっています。



ギガが余っても安心。最大100GBまで「永久繰り越し」

y.u mobileでは、使いきれなかったデータ容量を100GBまで永久に繰り越すことが可能です。

たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。「今月は控えめに使って、来月の旅行に備えよう」など、計画的にギガを使えるのもうれしいポイントです。



追加チャージも安いから、うっかり使いすぎても安心

「動画を見すぎてギガが足りなくなった……」というときも、y.u mobileなら心配ありません。追加のデータチャージが非常にリーズナブルに設定されており、1GB330円（税込）、10GBまとめて購入すると1,200円（税込）なので、1GBあたり120円で済みます。

しかも、追加チャージしたギガも「永久繰り越し」の対象になるので、買いすぎてもムダにはなりません。



修理費用保険つきで、万が一にも備えられる

スマホを落として画面が割れた、水に濡れて故障してしまった……。そんな不意のトラブルにも対応できるのが、y.u mobileに標準でついてくる「修理費用保険」です。

y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

たとえば、スマホを落として画面が割れてしまったり、飲み物がかかって動かなくなったりといった、突然のトラブルにも対応。

しかも、個別の申し込みは不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く大切に使いたい方に、非常に心強い味方です。



y.u mobileがeSIMに対応！これから申し込む方が知っておきたいポイント

y.u mobileはこれまで物理SIMのみの提供でしたが、2026年2月25日よりeSIMにも対応したことで、より柔軟な使い方が可能になりました。

新規申し込み時は物理SIMからのスタートとなりますが、開通後にeSIMへ切り替えられるため、eSIM対応スマホを使いたい方も安心です。これからy.u mobileを検討している方は、eSIMという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。



まとめ

進学や卒業をきっかけに子どもにスマホを持たせるなら、料金と使いやすさのバランスを考えることが大切です。y.u mobileは、シンプルで分かりやすい料金プランに加え、家族でデータ容量をシェアできる仕組みや、ギガの永久繰り越し、リーズナブルな追加チャージなど、無駄なく使える工夫がそろっています。

さらに修理費用保険も付いているため、万が一のトラブルにも備えられて安心です。家計への負担を抑えながら子どものスマホデビューを考えている方は、ぜひy.u mobileを検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー