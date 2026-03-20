エバース町田、“モノマネ”で勢い余ってセットを破壊！「むちゃくちゃやコイツ！」

3月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、「俺が語りたい以前以後 プロ野球開幕スペシャル」と題し、プロ野球における転換点について出演者が語り合った。

そんななか、あわや大事故のアクシデントが発生。スタジオが騒然とする事態に…。

【映像】テレビ史上初!?エバース町田、セット破壊のバット投げ

同企画には春日俊彰（オードリー）、佐々木隆史＆町田和樹（エバース）、エース＆寺家（バッテリィズ）、赤木裕＆きむらバンド（たくろう）が参加。さらに“専門家枠”として野球解説者の里崎智也、高校野球好き芸人のかみじょうたけしも加わり、プロ野球の歴史が“○○以前、以後”でどう変わったのか深掘りしていった。

「ピッチャーの投げ方なんて人それぞれだと思わせてくれたのは、山本由伸以前、以後」「磁気ネックレスを選手が着けるようになったのは、金本知憲以前、以後」といったテーマで盛り上がるなか、町田が自説を披露するために金属バットを手に前に出た。

町田はバッターのスイングについて持論を展開するつもりのようで、「これは誰のマネか見てください」と構えたバットを思い切りスイングするデモンストレーションを見せた。

しかしその瞬間、フルスイングしたバットがすっぽ抜け、スタジオセットの壁に飛んでいってしまう。バットはものすごい音を立てて、セットに突き刺さってしまった。

予想もしなかったアクシデントに町田は「ヤバい！すみません！」と焦りを見せる。当然、スタジオも「お前マジでヤバいって！」「怖い怖い！」「びっくりした！」と蜂の巣をつついたような大騒ぎになった。

幸い大きな事故にはならなかったが、たまらず見取り図・リリーが「むちゃくちゃやコイツ！」と町田に鋭いツッコミ。「本当にすみません」と平身低頭の町田は「まだ全然喋ってないのもあって、手汗かいてて…」と弁解するのがやっとだった。

その後、プラスチックのバットに持ち替えて「誰のマネか」と仕切り直そうとした町田だったが、ざわつきが収まらない他の出演者たちから「もうどうでもいいわ！」と笑いが飛んでいた。