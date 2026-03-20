海外の複数のオンラインカジノで賭博を繰り返したとして、京都府警は１９日、亀岡署の男性巡査部長（３５）（長岡京市）を常習賭博容疑で書類送検し、停職６か月の懲戒処分とした。

巡査部長は同日付で依願退職した。

発表では、巡査部長は昨年６〜１２月、自宅や職場からスマートフォンで計約１２０回にわたり海外の三つのオンラインカジノサイトに接続し、スロットやバカラ賭博をした疑い。賭け金の総額は約３６００万円に上り、収支はマイナス約６０万円だった。容疑を認めているという。

昨年１１月、府警本部に情報提供があり、発覚。巡査部長は府警の調査に、パチンコや競艇で抱えた負債を返すために２０２２年から利用を始めたと説明。その後、違法性を認識していたといい、「犯罪を取り締まる立場にありながら信頼を失墜させ、申し訳ない」と話しているという。

また、府警は１９日、拳銃を５回にわたって保管庫などではなく、交番の机の引き出しに入れていたなどとして、中京署の５０歳代の男性警部補を減給１００分の１０（１か月）の懲戒処分とした。