Ìµ°õÎÉÉÊ½µ´Ö¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡ªËÉºÒÍÑ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¡×ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª
È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤Ä¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤ÄÊë¤é¤·É¾ÏÀ²È¡¦ÂçÌÚÀ»Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ°¦¹¥²È¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤â¤¢¤ë¤È°Â¿´¤ÊÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò5¤Ä¸·Áª¤·¤Æ¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£3·î20Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ½µ´Ö¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡§¸ÄÊñÁõ¤¬ÊØÍø¤Ê¡ÖÂçÈ½¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¡×
ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÃÇ¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´é¤äÂÎ¤òÀö¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÂçÈ½¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¡×¡Ê1ËçÆþ¡¿100±ß¡Ë¡£²£Éý28cm¡¢Ä¹¤µ56cm¤ÈÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ëç¤ÇÂÎÁ´ÂÎ¤ò¤Õ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÊÝ´É¤·¤Æ¤â´¥¤¯¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸ÄÊñÁõ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌµ°õÎÉÉÊ¡ÖÂçÈ½¥Ü¥Ç¥£¥·¡¼¥È¡×¤ÎÊØÍø¥Ý¥¤¥ó¥È
»ä¤ÏËÉºÒÍÑ¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Æ¾ì¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç´À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÆþ±¡Ãæ¤ä³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÄ¹»þ´Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2¡§¿å¤Ê¤·¤ÇOK¡Ö»õ¤ß¤¬¤¥·¡¼¥È¡×¡Ö»õ¤ß¤¬¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×
¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤¬Íð¤ì¤ë¤ÈÂÎÄ´¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²»þ¤â¸ý¤ÎÃæ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»Ø·¿»õ¤ß¤¬¤¥·¡¼¥È¡×¡Ê12ËçÆþ¡¿390±ß¡Ë¤È¡Ö»õ¤ß¤¬¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê20Î³¡¿490±ß¡Ë¡£
»õ¤ß¤¬¤¥·¡¼¥È¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ü»õ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËá¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£»õ¤ß¤¬¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤«¤à¤ÈË¢Î©¤Á¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð»þ¤Î»õËá¤ÍÑ¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§¼ê·Ú¤ËÆ¬Èé¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¡Ö¿å¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×
ËÉºÒÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¿å¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¡Ê100mL¡¿890±ß¡Ë¡£Æ¬Èé¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ·Ú¤¯¤â¤ß¤³¤à¤è¤¦¤Ë»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿²Æ¤Î³°½Ð¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¡£´À¤ÇÆ¬Èé¤¬¥Ù¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤Û¤ÉÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æþ±¡Ãæ¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÊØÍø¤½¤¦¡£¿å¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÆ¬Èé¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢È÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡§Àö¤¤Êª¤ò¸º¤é¤»¤ë¡Ö»È¤¤¼Î¤ÆÍÆ´ï¡×
ÃÇ¿å»þ¤ÎÀö¤¤Êª¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë»È¤¤¼Î¤ÆÍÆ´ï¡£¥Ð¥¬¥¹¤ÈÃÝ¥Ñ¥ë¥×¤Ç¤Ç¤¤¿»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤ÙÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹À¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤â¥Ü¥¦¥ë¤Î½ÐÈÖ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤òÂ¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤ä·Á¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤«°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Ë¤â°Â¿´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡§ºÒ³²»þ¤Ë¥Þ¥¹¥È¤Ê¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×
ºÒ³²»þ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É¡¢ÅÅ¸»¤ÎÈ÷¤¨¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉÕ½¼ÅÅ´ï 10000mAh USB-C¡¿A¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅÅ¸»¤«¤éÄ¾ÀÜ½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒÈ÷Ãß¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤Î±äÄ¹¤Ç»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Î°Â¿´¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£