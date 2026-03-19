1.医療介護福祉の転職、平均応募数は？

ジョブメドレー利用者約71万人のデータを分析したところ、1回の転職活動における平均応募社数は3.1社であることがわかりました。一方、1社以上から内定が出た人に絞ると平均応募数は5.0社です。

この結果から、1社に絞るよりも、複数の求人に並行してアプローチすることが、転職を成功させるポイントと考えられます。

なお、このデータには「まずは話を聞きたい」「見学に行きたい」といった問い合わせも応募として集計されています。正式な選考に進んだ事業所に限ると、この数値より少なくなる可能性があります。

2.【応募社数別】面接につながった人・内定が出た人の割合

ジョブメドレー利用者のデータを応募社数別に分析したところ、応募社数が多い人ほど、面接・内定につながっていることがわかりました。

1社のみ応募した人たちのうち、面接に進んだ人の割合は34.1%だったのに対し、2社応募した人たちは半数以上の53.9％が面接に進んでいます。

また、伸び幅は1社から3社までが最も大きく、4社以降は緩やかになる傾向があります。まずは3社を目安に並行して応募することが、効率よく転職活動を進めるポイントといえるでしょう。

3.年代別の平均応募数と内定が出た人の割合

年代別のデータを見ると、どの年代でも内定を獲得した人は、全体平均の約2倍の社数に応募していることがわかりました。

では、面接・内定につながった人の割合は年代によって差があるのでしょうか。その傾向を以下のグラフにまとめました。

年代別の面接につながった人・内定が出た人の割合を見ると30～40代がいずれも高く、50代以降は下がる傾向が見られました。

4.専門家に聞く年代別転職活動のポイント

転職活動を進めるとき、それぞれの年代でどのような点に気をつけるべきでしょうか。医療機関の採用に詳しい社会保険労務士・吉澤宏行さんに話を聞きました。

話を聞いた人 吉澤宏行さん 吉澤社労士事務所代表。医療機関で27年間事務職に従事し、総務・経理・医事・健診部門など幅広く経験。2024年4月に独立し、現在は医療機関専門の社労士として労務と人材課題に取り組む。

【20代】まず「何のための転職か」を明確にする

吉澤さん：20代の転職では、「今の職場を離れたい」という気持ちが先に立ち、方向性が定まらないまま複数の求人に応募してしまうケースが目立ちます。

転職の目的や、将来目指したいキャリアが不明確なまま転職をすると、転職先でも同じ不満が出てしまう可能性があります。まずは同期や信頼できる先輩などに相談し、「次に何を得たいか」という軸を先に固めておくことが大切です。

【30代】スキルより「人柄」と「定着意欲」が見られる

吉澤さん：30代は即戦力としての期待が高い年代です。面接到達率がほかの年代より高いのも、「早く会って話を聞いてみたい」という施設側の気持ちが表れているのかもしれないですね。

また、30代は履歴書からスキル面を把握しやすい年代なので、面接ではスキル以上に「人柄」や「長く定着してくれるか」が厳しく見られます。とくに前職の退職理由を伝える際、ネガティブなことばかりを伝えてしまうと、組織へのなじみやすさを疑われてしまいます。

過去の経験をどう次の職場で活かせるか、退職理由をポジティブな転職動機として言い換える準備をしておきましょう。

【40代】経験や実績に加え、柔軟性を示すのがポイント

吉澤さん：40代も30代同様に即戦力としての期待が大きく、内定が出やすい年代です。

一方で、懸念されるのが環境への適応力です。長年同じ職場で働いてきた方ほど、「前の職場ではこうだった」というこだわりが無意識に出やすくなります。面接では、これまでの実績を謙虚に伝えつつ、新しい環境のルールや人間関係を尊重する柔軟な姿勢を示すことが、内定へのポイントとなります。

【50代】「施設の困りごと」を解決できる人材としてアピールする

吉澤さん：50代は、定年までの期間を考慮され、若手と比較されると不利になる側面があるのも事実です。

しかし、長年の現場経験は若手にはない強みです。「即戦力として夜勤対応ができる」「新人教育の仕組みづくりを担える」など、施設が今抱えている課題に直接答えるアピールができれば、採用につながる可能性は十分あります。

5.求人応募に関するよくある疑問

最後に、複数応募に関するよくある疑問について、吉澤さんからアドバイスをもらいました。

Q. 1社ずつ応募するデメリットはありますか？

吉澤さん：本命の職場があること自体は問題ありません。ただ、1社に絞って不採用だった場合、時間も精神的なダメージも大きいため、並行して複数に応募することをおすすめします。

また、複数の職場を比較することで、それぞれの条件や雰囲気を客観的に判断しやすくなります。「ほかの職場も検討したうえで、ここが一番だと感じました」と伝えられると、採用側にとっても説得力のある志望動機になります。

Q. 内定辞退や併願は失礼ではないですか？

吉澤さん：人事側も他社と併願していることは十分に想定していますので、辞退や併願に後ろめたさを感じる必要はありません。

大切なのは誠実なコミュニケーションです。返答を待ってもらう場合は、1週間を目安に「○日までにご連絡します」と期限を明確に伝えましょう。

【例文つき】内定辞退と理由はいつまでに伝える？メール・電話・承諾後をケース別に解説します！

Q. 他社の選考状況を聞かれたら？

吉澤さん：正直に「○社ほど受けています」と伝えて問題ありません。施設名を明かす必要はありませんが、「○○（リハビリ、地域密着など）を重視して探しており、その条件に合う数社を受けています」と補足できると、転職の軸が明確に伝わります。

また、採用担当の視点では、この質問は「自社が選ばれるかどうか」を測るための大切な確認事項です。私が採用に携わっていた際も、ぜひ入職してほしいと思う方にこそ、他社の状況を伺っていました。

面接は「落とすための試験」ではなく「迎え入れるための機会」です。必要以上に気負わず、素直に会話をすることが、納得のいく転職成功につながります。