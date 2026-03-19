【全世界初解禁！】待望の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編 ＜７月３１日（金）日米同時公開決定！＞

映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」が7月31日に日米同時公開決定。合わせて、予告映像が公開された。

スパイダーマンとしてニューヨークの街を守るために日々活動しているピーター・パーカー。いつもと変わらないニューヨークの街。しかし自分の存在も、自分がスパイダーマンであることも、知る人は誰もいない。いつも一緒にいた恋人MJや親友ネッドさえも--。

孤独を抱えながらも、犯罪と戦い続けるピーターの身体に突如異変が起きる。助けを求めてバナー博士を訪ねたピーターに告げられた衝撃の事実。自分のDNAが変異し、それが命を脅かすものであることを。

「クモには成長周期が3回ある。その周期の間に、驚異にさらされる」

スパイダーマンとしてのピーターの身体が危険な状態にある中、ニューヨークの街、そしてスパイダーマンにも危機が忍び寄る。そして予告の後半、赤い装束に身を包んだ謎の集団と対峙するスパイダーマンに、明らかな変化の兆しが現れる。

「試練を乗り越えたクモは、いつか必ず……生まれ変わる」

ピーター＝スパイダーマンに訪れるかつてない変化と試練、そしてMJやネッドとの再会の行方は--。

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