名倉潤、子どもたち＆妻・渡辺満里奈との記念4ショット添え報告「娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が18日、自身のインスタグラムを更新。「今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と報告し、妻でタレントの渡辺満里奈（55）、長男（18）・長女（15）との家族４ショットを披露した。
【写真】「娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」名倉潤が公開したほほ笑ましい家族4ショット
名倉は「4月から、高校生、大学生」になる2人の門出に、「感慨深いものがあります」と父親としての実感をつづった。また、子どもたちに向けて「2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、皆んなに優しくして楽しんでください！親父は陰ながら応援してます」とエールを送り、「ずっと愛してるよー今回も親バカ投稿でした」と深い愛情を言葉にした。
コメント欄には「おめでとうございます」「理想の家族」「泣ける」「親バカ最高」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
名倉と渡辺は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女を出産している。
【写真】「娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」名倉潤が公開したほほ笑ましい家族4ショット
名倉は「4月から、高校生、大学生」になる2人の門出に、「感慨深いものがあります」と父親としての実感をつづった。また、子どもたちに向けて「2人とも好きな事をやって、いろんな人と出会って、皆んなに優しくして楽しんでください！親父は陰ながら応援してます」とエールを送り、「ずっと愛してるよー今回も親バカ投稿でした」と深い愛情を言葉にした。
コメント欄には「おめでとうございます」「理想の家族」「泣ける」「親バカ最高」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
名倉と渡辺は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女を出産している。