1971年に京都の屋台から始まった「天下一品」。創業者・木村勉会長が、他店との差別化のため苦心して生み出した「こってりラーメン」のスープは、社内でも製法を数人しか知らない門外不出の味だ。どのラーメン店もまねできない唯一無二の存在として、ファンからは「天下一品そのものがジャンル」と称される。ご当地ラーメンではなく、独自の立ち位置を確立したその戦略とこだわりに迫る。※本稿は、ラーメンライターの井手隊長著、天下一品監修『天下一品 無限の熱狂が生まれる仕掛け』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。

創業者の木村会長にとって

こってりスープは「命」

「天下一品」といえばなんといっても「こってりラーメン」だ。

木村会長（編集部注／創業者である木村勉。「天下一品」グループの代表取締役会長）が屋台から店舗を構えるときに、他の店と差別化するために苦労を重ねて生み出した“ラーメン界の国宝”といってもいいぐらいの発明品だ。

そのスープのつくり方についてはまったく明かされておらず、過去の文献や会長のインタビューを紐解いても、鶏がらが主体であることと、ニンジン、タマネギが入っていること以外何も明かされていない。社内でも数人しかつくり方は知らず、スープの担当は「番人」と呼ばれている。

「会長にとって『こってりスープ』とは何ですか？」と聞かれると、会長は「命や」とすぐ答える。即答だ。

「天下一品」にとって、こってりスープが命で、それこそがお客さんの目的であり、この味を絶対的に守らなければならないことは、創業当時から何も変わっていない。

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