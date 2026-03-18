多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、屋外でも使いやすい耐光材入り樹脂製で、約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」を発売した。
■ベランダも庭先も、ひと箱ですっきり整う
屋外に置きたいものは意外と多く、ガーデニング用品や掃除道具、季節家電の付属品、ストック品などが散らかりがちだ。本製品は約113Lの大容量設計で、そうした屋外まわりの細かな荷物をまとめて収納できる。フタ付きなので中身を見せずに収納でき、生活感を抑えながら空間を整えられる。ベランダや庭先をすっきり見せたい方にぴったりの収納ボックスだ。※完全防水ではないため注意のこと。
■置き配から灯油保管まで、使い方は自由自在
この収納コンテナは、屋外収納にとどまらず、置き配ボックスやゴミの一時保管ボックスとしても活用できる。さらに18L灯油タンクを2個収納できるサイズ感で、日用品や季節用品の保管にも便利だ。ひとつ置くだけで、用途に合わせて柔軟に使い分けられるのが大きな魅力。暮らしの中の“置き場所に困る”を、スマートに解決してくれる。
■鍵取り付け対応で、屋外でも安心感をプラス
屋外で使用する収納ボックスは、使いやすさだけでなく安心して使えることも重要だ。本製品は鍵を取り付けられる穴を備えており、別売りの南京錠などを使えばセキュリティ性を高められる。置き配時の荷物保管や、外に置く工具・備品の収納などにも便利だ。必要なものを手の届く場所に置きつつ、管理のしやすさにも配慮した設計になっている。
■屋外使用に配慮した耐光材入り樹脂を採用
直射日光や屋外環境にさらされる収納用品は、素材選びが使い勝手を左右する。本製品は耐光材を練り込んだ樹脂を採用しており、屋外でも劣化しにくい仕様だ。ブラックカラーの落ち着いたデザインは、ベランダや玄関まわりにもなじみやすく、見た目にもすっきり。収納力だけでなく、長く使いやすい素材とデザイン性を両立した一台だ。
■工具不要で組み立て、届いてすぐ使える
収納用品は便利でも、組み立ての手間がネックになりがちだ。本製品は工具不要で組み立てられるため、初めての方でもスムーズに設置できる。さらに約4.05kgの軽量設計で、設置場所の移動や持ち運びもしやすく、取っ手付きで扱いやすさにも配慮した。必要な場所へすぐに設置できる手軽さは、毎日の使いやすさにつながる。※組立て後は部品の取り外しはできない。
■約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」
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■置き配から灯油保管まで、使い方は自由自在
この収納コンテナは、屋外収納にとどまらず、置き配ボックスやゴミの一時保管ボックスとしても活用できる。さらに18L灯油タンクを2個収納できるサイズ感で、日用品や季節用品の保管にも便利だ。ひとつ置くだけで、用途に合わせて柔軟に使い分けられるのが大きな魅力。暮らしの中の“置き場所に困る”を、スマートに解決してくれる。
■鍵取り付け対応で、屋外でも安心感をプラス
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■屋外使用に配慮した耐光材入り樹脂を採用
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■約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」
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