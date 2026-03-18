運命の最終回に被打率.000の絶対的守護神は「使えなかった」　敗れた米代表監督が告白した“球団ありき”の裏事情「本当にどうかしている」【WBC】

最終決戦は登板機会のなかったミラー(C)Getty Images

指揮官は苦しい決断に迫られていた。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（決勝）でベネズエラ代表に2-3と敗れた米国代表のマーク・デローサ監督の“ある采配”が物議を醸している。

【動画】これぞスーパースター 米主砲ハーパーの「敗戦後の行動」を見る

序盤戦で2点をリードされる劣勢の中で米国は、8回裏に主砲のブライス・ハーパーが値千金の同点2ランをマーク。試合終盤に一気に流れを引き寄せ、逆転への機運が高まっていた。

迎えた9回表の守りだった。デローサ監督は守護神のメイソン・ミラーではなく、ギャレット・ウィットロックを投入。しかし、今大会5登板目となる29歳の右腕は精彩を欠いた。先頭打者のルイス・アラエスを四球で歩かせると、あっさりと二盗を成功されて無死二塁のピンチを招く。

この窮地でもデローサ監督は続投を決断。結局、ウィットロックは4番エウヘニオ・スアレスに左中間を破られる適時二塁打を打たれ、決勝点を許していた。まさに土壇場の攻防で米国は力尽きたのである。

決して守護神の状態が悪かったわけではない。今大会のミラーは4試合に登板して、無失点。計4イニングのスモールサンプルながら奪三振率22.50、被打率.000、WHIP0.50の支配的数字を叩き出していた。