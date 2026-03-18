〈【新音声公開】〈高市さん、大っ嫌いなんだよ〉松本洋平文科相が不倫相手に衝撃ホンネを吐露していた！《“裏切り発言”録音データ入手》〉から続く

「週刊文春」が既婚女性A子さんとのW不倫を報じた松本洋平文科大臣（52）。これに関し、松本氏がA子さんに“口止め工作”をしていたことが分かった。

【画像】「週刊文春」が入手した松本氏が不倫相手を誘うLINE



国会でW不倫を認めた松本氏 ©時事通信社

記者が松本氏を直撃した直後の3月3日の午後9時過ぎ、松本氏はA子さんに電話でこう求めたという。

「詐欺グループが使っているやつ」での連絡を求め…

「これからは『シグナル』（匿名性の高いメッセージアプリ）で連絡して。トクリュウとかの詐欺グループが使っているやつ」

松本氏のただならぬ権幕に恐怖を感じたA子さんがアプリをインストールすると、松本氏はシグナルを通じ、驚くべき指示を次々と――。

それだけではない。前回記事では松本氏とA子さんが議員会館でもデートしていたことを報じたが、A子さんはこの時、議員の執務スペースで性行為をしたことを証言したのだ。

松本氏に書面で事実関係を質すと、こう回答があった。

「本件に関するご説明は、すでに国会やマスコミからの取材にお答えしている」

3月18日（水）正午配信の「週刊文春 電子版」ならびに3月19日（木）発売の「週刊文春」では、松本氏の口止め工作や議員会館デートで起きたこと、A子さんが明かした“松本氏へのメッセージ”などを詳報している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）