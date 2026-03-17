オーストリア代表メンバー28人発表!! 負傷抱えるアラバも帯同、英独からの“大型補強”でチュクエメカ&バナーを初招集

オーストリア代表メンバー28人発表!! 負傷抱えるアラバも帯同、英独からの“大型補強”でチュクエメカ&バナーを初招集