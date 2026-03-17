オーストリア代表メンバー28人発表!! 負傷抱えるアラバも帯同、英独からの“大型補強”でチュクエメカ&バナーを初招集
オーストリアサッカー協会は16日、今月の国際親善試合2試合に向けたオーストリア代表メンバー28人を発表した。国籍変更による“大型補強”を含めた4選手を初招集。27日にガーナ、31日に韓国と対戦する。
今回の大きな目玉は欧州他国の世代別代表で豊富な実績を持つ2選手の初招集。2023年のU-20W杯でイングランドの10番を背負ったMFカーニー・チュクエメカ(ドルトムント)、昨年のU21欧州選手権でドイツの10番を背負ったMFパウル・バナー(PSV)が新たに加わった。いずれもオーストリア生まれという共通点があり、W杯を3か月後に控えた今月に入ってFIFAから代表資格の変更が認められていた。
さらにDFダビド・アッフェングルーバー(エルチェ)、GKフロリアン・ウィーゲル(ビクトリア・プルゼニ)も初招集。さらに負傷離脱中のDFダビド・アラバ(R・マドリー)、DFマキシミリアン・ベーバー(ブレーメン)も招集され、出場する可能性は低いながらもチームに帯同するようだ。
オーストリア代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
トビアス・ラワル(ゲンク)
パトリック・ペンツ(ブレンビー)
アレクサンダー・シュラガー(ザルツブルク)
フロリアン・ウィーゲル(ビクトリア・プルゼニ)
▽DF
ダビド・アッフェングルーバー(エルチェ)
ダビド・アラバ(R・マドリー)
ケビン・ダンソ(トッテナム)
マルコ・フリードル(ブレーメン)
フィリップ・ラインハート(フライブルク)
フィリップ・ムウェネ(マインツ)
シュテファン・ポッシュ(マインツ)
アレクサンダー・プラス(ホッフェンハイム)
ミヒャエル・スボボダ(ベネチア)
マキシミリアン・ベーバー(ブレーメン)
▽MF
クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)
カーニー・チュクエメカ(ドルトムント)
フロリアン・グリリッチュ(ブラガ)
コンラッド・ライマー(バイエルン)
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
ザベル・シュラーガー(ライプツィヒ)
ロマーノ・シュミット(ブレーメン)
アレッサンドロ・シェプフ(ボルフスベルガー)
ニコラス・サイバルト(ライプツィヒ)
パウル・バナー(PSV)
パトリック・ビマー(ボルフスブルク)
▽FW
マルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)
ミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)
サーシャ・カライジッチ(LASKリンツ)
今回の大きな目玉は欧州他国の世代別代表で豊富な実績を持つ2選手の初招集。2023年のU-20W杯でイングランドの10番を背負ったMFカーニー・チュクエメカ(ドルトムント)、昨年のU21欧州選手権でドイツの10番を背負ったMFパウル・バナー(PSV)が新たに加わった。いずれもオーストリア生まれという共通点があり、W杯を3か月後に控えた今月に入ってFIFAから代表資格の変更が認められていた。
オーストリア代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
トビアス・ラワル(ゲンク)
パトリック・ペンツ(ブレンビー)
アレクサンダー・シュラガー(ザルツブルク)
フロリアン・ウィーゲル(ビクトリア・プルゼニ)
▽DF
ダビド・アッフェングルーバー(エルチェ)
ダビド・アラバ(R・マドリー)
ケビン・ダンソ(トッテナム)
マルコ・フリードル(ブレーメン)
フィリップ・ラインハート(フライブルク)
フィリップ・ムウェネ(マインツ)
シュテファン・ポッシュ(マインツ)
アレクサンダー・プラス(ホッフェンハイム)
ミヒャエル・スボボダ(ベネチア)
マキシミリアン・ベーバー(ブレーメン)
▽MF
クリストフ・バウムガルトナー(ライプツィヒ)
カーニー・チュクエメカ(ドルトムント)
フロリアン・グリリッチュ(ブラガ)
コンラッド・ライマー(バイエルン)
マルセル・ザビッツァー(ドルトムント)
ザベル・シュラーガー(ライプツィヒ)
ロマーノ・シュミット(ブレーメン)
アレッサンドロ・シェプフ(ボルフスベルガー)
ニコラス・サイバルト(ライプツィヒ)
パウル・バナー(PSV)
パトリック・ビマー(ボルフスブルク)
▽FW
マルコ・アルナウトビッチ(レッドスター)
ミヒャエル・グレゴリッチュ(アウクスブルク)
サーシャ・カライジッチ(LASKリンツ)