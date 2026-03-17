過去最高値「卵1パック309円」エッグショック再来か　特大卵サンド店「絶対に減らさない」　イラン情勢悪化で資材高騰…Wパンチも

最新の卵の小売価格が発表され、過去最高値を更新。

高騰が続く物価の優等生に、さらなるピンチが訪れていました。

東京・中央区にある「喫茶 アメリカン」の名物、タマゴサンド。

分厚くカットしたふわふわな食パンに、自家製のタマゴサラダをたっぷり挟んで、その上にも卵を盛りつけたその名も、「スーパースペシャルタマゴサンド」です。

食べきれない！と悟った人は持ち帰り用のパックに詰めますが、ボリューミー過ぎてふたが閉まりません。

最終手段はホチキスでパチン！創業から42年守られ続ける味に、店を訪れていた人は「疲れたときとかに必ず来て、タマゴサンドを食べて元気もらって帰る。だからタマゴの高騰はちょっと痛い」と話しました。

こちらの店では1日約700個の卵を使用。

仕入価格は上がり続け今や、10kgで4000円超え。

そんな中、さらなるピンチが訪れていました。

北海道の養鶏場で、ニワトリが鳥インフルエンザに感染。

殺処分の対象は約19万羽にも及びます。

先ほど発表された卵1パックの平均小売価格は309円となり、過去最高値に。

鳥インフルエンザによるエッグショックで価格が急騰した、2023年の7月を上回る高値です。

エッグショックが再来するとこんな不安も…。

ホウトク農場 代表・豊村三弘さん：

ここまで高くなると消費者の方の“卵離れ”というか、今までのような“身近な存在”でなくなってしまうのは生産者としては不本意。

一方、タマゴサンドを提供し続ける「喫茶 アメリカン」オーナーシェフの原口誠さんは「（最高値は）非常に困るが、うちは見て分かる通り、お客さんの7割以上がタマゴサンドを頼むからね。だから頑張ってこらえてやるしかないなって。絶対量だけは減らさない！絶対減らさない！皆楽しみに来てんだから“ ドーン！”っていうのを」と話します。

そうした中、卵価格の高騰に追い打ちをかけるのが…。

フジテレビ・智田裕一解説副委員長：

鳥インフルが終息していくと、例年のパターンでは6月くらいに卵の値段が落ち着いてくるが、今年は新たにイラン情勢の悪化という懸念材料が加わった。原油高で輸送や包装資材のコストが膨らみ“ダブルパンチ”となるのか、動向を注意して見ていく必要がある。