3月17日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で、ベネズエラとイタリアの激闘が繰り広げられた。試合後、大会のスペシャルサポーターを務める「嵐」の二宮和也が中継に登場したが、“ハードスケジュール” が心配されているようだ。

Netflixで配信される今大会は、渡辺謙がアンバサダー、二宮がスペシャルサポーターを務め、試合後には選手や監督にインタビューするのが恒例だ。準決勝は、二宮の動向も注目を集めていた。

「二宮さんは、13日から3日間、北海道で嵐のラストツアーがあったため、14日の日本対ベネズエラの試合は欠席（日本は5-8で敗北）。準決勝はマイアミでの開催だったため、北海道でライブを終えたばかりの二宮さんが来られるのか、気を揉むファンもいたのです」（スポーツ紙記者）

ただ、二宮は16日のXで《では、マイアミに行ってきます》とアメリカへ向かうことを報告。ベネズエラとイタリア戦後には、渡辺とともに、ベネズエラのルイス・アラエスを招き、インタビューをおこなった。“大会の顔” として奔走する二宮の姿勢は好感を持たれているようだが、一方で、Xでは

《日本負けたから マイアミには行かなくなるもんだと思ってた。ネトフリさん働かせすぎです》

《嵐ラストツアーと時期被ることがだいぶ前から分かってたろうに二宮起用したのがよくわからん》

《二宮は負けてもマイアミ行くの？》

など、やはりこのハードスケジュールに疑問を抱く声があがっている。

「嵐は、3月13日の北海道公演から5月31日の東京ドームまで、全5都市を回るツアーをおこない、ツアー終了と同時にグループ活動を終了します。

ただでさえ、バラエティ番組『ニノなのに』（TBS系）などのテレビの仕事もあって多忙な二宮さんですが、嵐のラストツアーと重なるタイミングでの起用に違和感を持たれたのでしょう。

大会の顔としての役割があるとはいえ、すでに侍ジャパンが帰国するなか、二宮さんは北海道公演後に弾丸でマイアミへ向かう強行日程だったため、心配するファンがいるのも無理ないでしょう」（芸能記者）

渡辺と二宮は3月7日の台湾戦以降、大会の模様を生放送で伝える特別番組『ワールドベースボールクラシック詳報』（日本テレビ系）で、MCや現地からの中継で出演してきた。

「もともと、この番組はWBCの決勝当日の3月18日まで放送することを告知していました。渡辺さんと二宮さんは17日と18日の放送で、マイアミから現地レポートすることになっており、現段階で放送変更の発表はありません。

ある種、日本が決勝まで勝ち進むという、“勝ち確スケジュール” を前提にした印象を抱く人もいるようです。二宮さんは、この先も嵐のライブが控えていますが、ひと息つく間もなさそうです」（同前）

嵐のラストイヤー、体調には十分気をつけてほしいところだ。