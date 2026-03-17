子どもスマホ前倒し加速 ６割が中１までに所持 家計とリスクも顕在化…ＪＣＯＭ株式会社が調査
「初めてのスマホ」は、確実に低年齢化している。ＪＣＯＭ株式会社が保護者５７８人を対象に実施した調査で、子どものスマートフォン利用の早期化と、その裏側にある家計負担やリスクの実態が浮かび上がった。すでに子どもにスマートフォンを持たせている家庭は５９．９％と約６割に達し、「中学１年生までに持たせた、または持たせる予定」との回答も５９．７％に上った。持たせたもしくは持たせる予定の内訳としては「小学生」が３４．３％、「中学生」３５．１％で、スマホデビューは小学校高学年から中学進学時に集中している。
端末の選択では、「新規で購入した安価なモデル」が４０．２％、「新規で購入した最新・高機能モデル」が３９．９％と拮抗（きっこう）し、約８割が新規購入という結果に。一方、小学校低学年では約３割が中古やお下がり端末を利用しており、年齢が低いほどコストを抑える傾向もみられた。こうした中、物価高の影響は無視できず、スマホの維持費や買い替え費用の負担感が「高まった」とする回答は半数超（「非常に高まった」２２．２％、「やや高まった」２８．６％）に達している。
さらに、子どものスマホ利用に伴うリスクも顕在化している。故障や破損などのトラブルを経験した家庭は２６．３％と４人に１人以上に上り、その対応は「修理」４６．１％、「買い替え」４２．９％が中心で、いずれも家計に追加負担をもたらす。スマートフォンの早期普及が進む一方で、維持費や不測の出費への備えが新たな課題となっており、家庭には“持たせるタイミング”だけでなく“持たせ続けるコスト”への視点も求められている。