ヴェルファイアセダンがついに動いた！ 走行姿に反響集まる！

一台のクルマが実際に走り出す瞬間には、それまで積み重ねられてきた時間や努力が凝縮されています。

完成披露の場でスポットライトを浴びる姿も印象的ですが、エンジンに火が入り、タイヤが路面をとらえる場面にはまた違った感慨があります。2026年2月19日、そうした節目を感じさせる出来事がありました。

【画像】超カッコイイ！ これが“走行姿が初公開”となった斬新「ヴェルファイア セダン」です！（30枚以上）

日本自動車大学校（NATS）成田校でカスタマイズ科を率いる深沢知義学科長が、自身のX（旧Twitter）を更新し、校内テストコースでの試運転の様子を公開したのです。

「学校内のテストコースにてヴェルファイアセダンの試運転。公道走行前にチェックです」というコメントとともに投稿された動画には、ナンバーを取得したばかりの「ヴェルファイア セダン」が軽やかにコースを周回する姿が収められていました。

このクルマは、2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された日本最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」で初めて一般公開された卒業制作車両です。

会場では展示車として多くの来場者の視線を集めましたが、実際に走行する様子が公開されたのは今回が初めてであり、大きな反響を呼んでいます。

企画の核となったのはトヨタの高級ミニバン「ヴェルファイア」です。しかし完成した姿は、従来のミニバン像から大きく離れた4ドアセダンそのものです。

この大胆な発想の背景には、近年の自動車市場におけるカテゴリーの再編があります。たとえばトヨタ「クラウン」がSUVやクロスオーバーへと展開するなど、従来の枠にとらわれないモデルが増えています。

そこで「ならば逆に、ミニバンをセダンにしたらどうなるのか」という逆転のアイデアが生まれました。

ボディ構造のベースとなっているのは、FRレイアウトを採用するレクサス「LS460（4代目）」です。

全長5060mm×全幅1875mm×全高1465mmという堂々としたサイズを持ち、4.6リッターV型8気筒エンジンを搭載する高級セダンのプラットフォームを活用しながら、外装にはヴェルファイア純正パーツを組み合わせています。

とはいえ、単純な部品の載せ替えではありません。フロントバンパーの加工やボンネットの新造をはじめ、各所に鉄板加工を施し、細部まで作り直しています。

一か所を合わせると別の部分にズレが生じるという試行錯誤を繰り返しながら、フェンダーやサイドステップ、リア周辺まで丁寧にバランスを整えていきました。

その積み重ねによって、ミニバン由来とは思えない自然なプロポーションが実現しています。

内装にも妥協はありません。ホワイトを基調としたシートや張り替えられたダッシュボード、ドアトリムが上質な空間を演出しています。

とりわけリアコンソールには「昔の高級車のVIP感」を意識した演出が取り入れられ、イグニッションオンと連動して発光するギミックも備えられました。ショー会場で強い印象を残した理由のひとつが、この室内の完成度にあります。

2026年2月9日には車検を通過し、正式にナンバーを取得したことも明らかになっていました。

そして今回の校内テストコースでの走行確認により、公道デビューは目前となっています。

動画では、低く構えたボディが安定した姿勢でコーナーを抜けていく様子が確認でき、見た目のインパクトだけでなく実用車としての完成度の高さもうかがえました。

NATSでは、東京オートサロンに出展した卒業制作車両でナンバーを取得し、製作に携わった学生がそのクルマで卒業旅行に出かけるのが恒例となっています。

今回のヴェルファイア セダンも、例年通り学生たち自身がステアリングを握り、公道へと走り出す予定です。

ネット上でも多くの声が寄せられており、「作り込みがプロ並み」「ベース車両が分からないくらい変貌している」「学生制作でここまでやるのはすごい」といった驚きのコメントが見られます。

また「実際に走っている姿が見られて感動した」「公道で見かけてみたい」という期待の声や、「迫力がスゴイな」「市販してほしいレベル」といった評価もあります。

さらに「学生の皆さん、車検取得おめでとうございます」「卒業旅行で乗れるなんて最高の思い出になるだろう」といった感想もあり、挑戦を称える言葉が数多く並んでいます。

街中でその優雅なシルエットに出会える瞬間を、心待ちにしている人は少なくなさそうです。