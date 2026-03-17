製品レビューの「AIによるポジティブな要約」を読んだ人は購入する可能性が高くなる、AIのニュアンス改変が問題に

製品レビューの「AIによるポジティブな要約」を読んだ人は購入する可能性が高くなる、AIのニュアンス改変が問題に