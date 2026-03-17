中国で手術を控えた高齢者が、飼っていた猫をこれ以上世話することができなくなり、現金と共に猫をペット店の前に置いていったことが話題になっている。

17日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）によると、7日、中国雲南省楚雄のペット店の前でグレーのキャリーバッグ一つが見つかった。

店の経営者スンさんは「最初は無責任な飼い主が猫を捨てて行ったと思って腹が立ったが、バッグを見るとそうではなかった」と話した。

バッグの中には子猫1匹と紙幣の束、そして手紙が入っていた。手紙は猫の飼い主が書いたもので、自らを「縁故者がいない外部の者」と伝えた。飼い主は「あす手術が予定されてこれ以上は猫の世話ができない」とし「親切な方がこの子を引き取ってくれることを切実にお願いします」と書いていた。紙幣の束は猫の引き取りに対する感謝の表示だった。

この手紙によると、猫の名前は「ライバオ」で、中国語で「訪れた宝」という意味だ。手紙はこの猫が4歳で、中性化手術を受け、愛嬌が良く、おとなしい性格だと紹介した。

スンさんは「手紙を読みながら涙が出てきた」とし「発見当時、バッグの中にはきれいな飼料2皿が置かれていて、猫の毛の状態がきれいで体も大きく、飼い主が直前まで最善を尽くして育ててきたのが分かった」と語った。

スンさんは店の前に猫の写真を貼り、「健康に過ごしているので安心してください。手術後に回復すればいつでも見に来てほしい」というメッセージを残した。こうした内容は中国ソーシャルメディアで伝えられ、照会数が800万回を超えるほど大きな話題になった。