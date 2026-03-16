「娘が帰ってしまって ご飯が喉を通らない程辛いひまちゃん。相当ショックらしい。」



【写真】ショックでご飯も食べられない柴犬さん

そんな投稿がXで注目を集めた。投稿したのは、柴犬のひまわりちゃん（9歳）と暮らす飼い主の柴桜 三朗太さん（@sabuchan105）だ。



動画には、しょんぼりと伏せるひまちゃんの横で、猫のチビオカピくん（男の子）がカリカリとご飯を食べる様子が映っている。悲しみに暮れる柴犬と、マイペースな猫…その対比が「シュールすぎる」と話題になった。



「あー帰るんだ」と察したひまちゃん

この出来事は、学生の娘さんが学校のある街へ戻る日のこと。夕方の散歩前、スエットからジーンズに着替えた娘さんを見た瞬間、ひまちゃんは何かを察したという。



「歩かなくなって、みかん籠に乗って散歩に行きました。帰りは抱っこです」



生まれたときから家族に育てられたひまちゃんは、特に娘さんに懐いている。だからこそ、別れの気配に敏感だったのだろう。



ご飯も喉を通らないほどのショック

帰宅後、ひまちゃんはご飯に手をつけなかった。普段なら猫に飛びかかる場面でも、この日は反応せず、ただじっとしていた。



「よっぽどショックが大きかったのだろうと思いました」



リプライ欄には、



「姉ちゃん帰って寂しいやろが、まあ食えばなんとかなるわい」

「ひまちゃん…大丈夫かな」

「愛しすぎます」



といった声が寄せられた。



一方で、「猫が犬のフードを食べて大丈夫？」と心配するコメントも。



フードは没収、その後の様子

飼い主さんによると、猫のチビオカピくんが食べていたのはひまちゃんのカリカリフード。



「この後、カリカリフードは没収しました。猫さんはソーセージだけ食べちゃいました」



注意喚起の声を受け、すぐにフードを取り上げ、その後は時間を空けて何度も様子を確認。翌朝早く、ひまちゃんはようやくご飯を食べたという。実はこの“娘ロス”は、これまでにも何度かあった。



「多分朝まで食べないだろうと思って、朝にご飯を食べてもらいました」



“悲しいモード”の次は“お怒りモード”

ひまちゃんには、あるパターンがあるという。悲しみに沈んだ翌日は“お怒りモード”に突入。今回もお昼過ぎまで小屋に籠城していた。それでも夕方には機嫌が戻り、散歩へ出かけ、ご飯も完食。



「とっても元気になりました」



娘さんが次に帰ってくるのは夏ごろ。それまで会えないが、きっとまた同じように喜び、そして少しすねるのだろう。 悲しみに暮れる柴犬と、横でマイペースにご飯を食べる猫。その光景は笑いを誘いながらも、家族を思う犬の健気さを伝えている。やんちゃで愛おしい日常の一コマが、多くの人の心を和ませた。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）