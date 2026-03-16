子猫の時は白い毛並みだった猫ちゃんですが、大きくなるにつれて予想外の成長を遂げることに。そんな猫ちゃんのビフォーアフターの光景が、54万表示を超えて驚きを提供しています。成長後の猫ちゃんの姿を見た人からは、「別の猫ちゃんかと思った」「すごい変化を遂げていますね」と、さまざまな感想が寄せられることとなりました。

【写真：白かった子猫→成長していくと……まさかまさかの『現在の様子』に驚愕】

子猫の時は全身白色だったななくん

Xアカウント『たま』で話題となっているのは、シャムトラのななくんが子猫だった時の姿と、成長後の写真が並べられた投稿。ある日、ななくんの飼い主さんは「シャム系って不思議で可愛いですよね」というコメントと共に、ななくんが子猫だった時の写真と、現在のななくんの写真を投稿されました。子猫の頃のななくんは真っ白な体で、顔にはうっすらとクリーム色のキジ模様が入っていたそう。

そんなななくんの姿を見た飼い主さんは、はじめ、ななくんのことを白猫だと思っていたといいます。しかし、成長するごとにななくんは飼い主さんが予想もしなかった姿になっていったのでした。

成長していくにつれて模様に変化が…

そんな白い子猫のななくんと一緒に過ごしていくうちに、飼い主さんはだんだんとななくんの変化を目撃することに。真っ白だった背中は少しずつグレーに染まっていき、まるでシャム猫のような色合いになっていったそう。

しかし、さらに大きくなったななくんは、そこからもう一段驚きの変化を見せることになったのだとか。白猫からシャム猫柄へと変化を見せていったななくんの現在の姿は…なんと、綺麗なシャムトラへと成長したのだそう！

この予想外の結果には、思わず飼い主さんも「完全な白猫詐欺」と驚かされることとなったといいます。

そんな、ななくんの変化には、「シャム猫の血が入っている子は騙されますよね」「小さくてもうっすらM字の模様があるんですね」「うちの子も同じ感じで柄が出てきました」とコメントが寄せられています。

Xアカウント『たま』では、そんなさまざまな姿を見せてくれるシャムトラななくんと、黒猫のはなちゃん、キジ白のまるちゃん、キジトラのももちゃんとの日々が投稿されています。

ななくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「たま」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。