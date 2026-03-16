

菅田将暉

菅田将暉が、3月16日から公開される「マウントレーニア」新CM「うろおぼ絵」篇に出演。記憶だけを頼りに“うろ覚え”で「マウントレーニア カフェラッテ」パッケージ直筆描き下ろしに挑戦した。

【写真】菅田将暉が描いた「マウントレーニア カフェラッテ」パッケージ

森永乳業は、「マウントレーニア」で、菅田将暉を起用した新CM「うろおぼ絵」篇（30秒）を3月16日から新CM特設サイトで公開。

春は1年の中で、「がんばらなきゃ」と思う人が最も多くなる季節。そんな時期だからこそ、たまには肩の力を抜いてひと息つくことも大切。そこで、まずは「マウントレーニア」が肩の力を抜いてみようと、新企画「うろおぼ絵 Mt.RAINIER」を実施。菅田にうろ覚えでパッケージのイラストを描いてもらい、その様子を新CMの映像に収めた。

本CMと連動し、菅田がうろ覚えで描いたイラストを採用した「マウントレーニア カフェラッテ 〜うろおぼ絵 パッケージ〜」を3月下旬頃より順次、全国で数量限定発売。春らしい桜や菅田が好きなギター、菅田の故郷にある箕面山など、オリジナルのおちゃめなアレンジを加えながら描かれた全4種類の「うろおぼ絵」パッケージで、肩の力を抜きながらほっとひと息つける時間を提供。

また、菅田が本商品のイラストを描く様子を収録したメイキング映像も、3月16日から新CM特設サイトで公開する。

撮影エピソード

楽しみながら描いて仕上がりも上々、完成したイラストを見て「いいんじゃない？」と満足ゆったりとした服を着て机に向かい、リラックスできるアトリエのデスクで白紙のスケッチブックに向き合う菅田。空中に山の形を描いてみたり、手で山の形をつくって白紙にかざしてみたりなど、「マウントレーニア カフェラッテ」のパッケージの記憶やイメージをたどる。茶色のペンで山を描き始めると、だんだんとリズムに乗り始めて無事に「マウントレーニア カフェラッテ」の「うろおぼ絵」パッケージのイラストが完成。菅田は「お〜、いいんじゃない？」と手をたたきながら満足する様子。

うろ覚えの域を超えた記憶力で周囲を驚かせた菅田、イラストを描き進めていく中で「豆があるんだよな…」と、パッケージに描かれたコーヒー豆に触れるひと幕も。「カフェラッテは2個、クリーミーラテが 1個、ノンシュガーが3つ…エスプレッソが4つ」と正確な観察力と「マウントレーニア」愛が伝わる発言でスタッフを驚かせた菅田だが、「でも、どこにあったっけな〜（笑）」と悩ましい表情を見せ、周囲を和ませていた。

菅田将暉インタビュー

―――新CMの撮影を終えた感想をお聞かせください。

撮影した感じがしないぐらい自然と溶け込むというか、うろ覚えでマウントレーニアのパッケージをただただ描くという、すごくまったりした撮影で楽しかったです。―――うろ覚えでマウントレーニアのパッケージを描いてみていかがでしたか？

やっぱり、よく見ると全然違いますね。山の上の雪の感じとか。ベーシックなカフェラッテだと、グラデーションの感じぐらいしかやりようがないというか…あと（コーヒー）豆の数とかですかね。2個だなというのは覚えていたのでよかったです。―――「うろ覚えで描く」というテーマを聞いたとき、どのように思われましたか？

心配でした。なのでこの数週間、『（パッケージを）あんまり見ないで』と言われていました。ほぼ一筆書きなので。滝だったら滝に見えるかどうか、桜だったら桜に見えるかどうか…『桜に見えればオッケー』くらいのハードルでがんばろうと思いました。―――春は「がんばらなきゃ」と思う人が多い季節ですが、春になると気を張ってしまうことはありますか？

昨年は4月から大きな作品をやっていたので、まさにそんな感じでした。寒い時期はちょっとこう蓄えて、『春からがんばるぞ』みたいな感じでした。なるべく考えないようにしつつも、やっぱり力は入ります。なのでマウントレーニアの撮影はすごくリラックスさせてもらえるいい機会でした。―――新CMのテーマは「肩の力を抜くこと」ですが、日常生活で「力を抜くこと」を意識することはありますか？

身体が固まると心も固まってくるので、分かっていてもなかなかできないですが、ストレッチやお湯にゆっくり漬かるとか、身体を休めるという感じですかね。肩の力が入るのは心の問題なので、どうしても心でリフレッシュしようとするけど…最近は身体の疲れを取ると自然とリラックスできるのかなと思います。―――新CMでは記憶をたどりながら夢中でマウントレーニアのパッケージを描く菅田さんの姿が見られますが、菅田さんが最近、夢中になったことを教えてください。

魚をさばくことです。集中しないと味にかかわってくるので。北海道の友達が 4〜5kgくらいのサケなどを送ってくれたので、せっかくおいしいものを頂いたからにはきれいに食べたいなと集中して、夢中になってやりました。―――マウントレーニアのパッケージ“うろ覚え”で思い出していただきましたが、菅田さんは記憶力がいい方ですか？

『覚えなきゃ』と思うと、ちゃんと覚えられます。でも、何でも覚えている方っているじゃないですか。そういうことは、まるでないですね。どんどん抜け落ちて基本的になんにも覚えていないし、『その話、2回目だよ』とよく言われるので。俳優業ってすごく短期的な記憶を使う仕事なので、すぐに入れてすぐ抜くのかもしれません。だからすぐ覚える力も身に付くと同時に、すぐに忘れる力も身に付いているので、これがいいのか悪いのか分からないですけどね（笑）―――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。

新生活が始まりワクワクすると同時に、ついついがんばり過ぎてしまっていませんか？ そんな春だからこそ、ボクがちょっとうろ覚えで描いたパッケージのマウントレーニアを手に取っていただき、ぜひ肩の力を抜いてもらいたいなと思います。新CM特設サイト URLhttps://www.mtrainier.jp/urooboe/