侍ジャパンへの敬意を示す投稿にサトリアが反応

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポパークで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。第6回大会にして初の8強止まりという悲劇的な結末となったが、1次ラウンドで対戦したチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がSNSで反応。“涙”の絵文字を送り、国の垣根を越えた友情を見せている。

侍ジャパンはベネズエラを相手に中盤までリードを奪うも、終盤にリリーフ陣が崩れてまさかの逆転負けを喫した。試合後には涙を流す選手もいたが、最後までベンチを出て整列し、ファンに挨拶をしてからグラウンドを後にした。

この姿勢をWBCの公式インスタグラムが投稿すると、コメント欄に登場したのが、1次ラウンドで侍ジャパンと熱戦を繰り広げたサトリアだった。サトリアは言葉こそ添えなかったものの、涙を流す顔の絵文字をコメント。志半ばで大会を去ることになった侍ジャパンの選手たちへ、悲痛な思いを寄せた。

サトリアは10日に行われた1次ラウンドの侍ジャパン戦に先発し、5回途中無失点の好投で強力打線を大いに苦しめた。今大会限りでの代表引退を表明しており、降板時や試合後には東京ドームの観客から万雷の拍手が送られていた。さらに試合後には井端弘和監督から直接労いの言葉をかけられたり、宮城大弥投手（オリックス）らとハグを交わしたりするなど、日本チームと深い交流を持っていた。

自身にとって現役最後の大舞台で死闘を演じた相手のまさかの敗退。グラウンドを離れてもなお、かつてのライバルを思いやるサトリアの行動は、WBCという大舞台が生み出した両国の素晴らしい絆と友情を改めて証明している。（Full-Count編集部）