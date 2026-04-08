トランプ米大統領/Kevin Lamarque/Reuters（CNN）トランプ米大統領は7日夜、停戦合意を受けて勝利を主張したイラン国家安全保障最高評議会の声明を「でっち上げ」とあざけり、声明について報じたCNNにも批判の矛先を向けた。声明はイランが偉大な勝利を収め、10項目からなる計画を交渉の基礎として米国に受け入れさせたと主張する内容。CNNはイラン当局者から声明を入手し、複数のイラン国営メディアもこれについて報じている。ト