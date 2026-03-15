藤枝明誠が劇的逆転勝利でU18トップリーグ昇格…福岡第一との激闘を制し、渡邊聖が値千金の逆転3P

3月15日、東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナで「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子決勝が行われ、藤枝明誠高校（静岡県／ブロックリーグD優勝）が62－59で福岡第一高校（福岡県／トップリーグ5位）に勝利し、「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を得た。

試合は序盤から互い激しく点を取り合う展開となるが、藤枝明誠は福岡第一のソップハンソンに6得点を許し、13－15で第1クォーターを終えた。第2クォーターでは、藤枝明誠は山城空楽の3ポイントシュートをきっかけにして10－0のランを炸裂させ逆転に成功し、29－28で試合を折り返した。

後半に入ると、一進一退の展開となり藤枝明誠は第3クォーター終了間際に福本彩人がレイアップを成功させるもリードは奪えず、45－46で最終クォーターを迎えた。第4クォーターでは両者一歩も譲らぬ展開となるが、藤枝明誠は試合時間残り24秒に渡邊聖が3ポイントを成功させ逆転に成功すると、その後はリードを死守し62－59で勝利した。

勝利した藤枝明誠は、渡邊が16得点2スティール、山城と福本が10得点、アメーエマニュエル・チネメルンが7得点13リバウンドをマークした。







一方の福岡第一は、南里明玲が17得点5リバウンド、ガイマサンバが13得点15リバウンドでダブルダブルを達成したが惜敗。2026年度はブロックリーグで戦うことになった。

■試合結果



福岡第一高校 59－62 藤枝明誠高校



福岡第一｜15｜13｜18｜13｜＝59



藤枝明誠｜13｜16｜16｜17｜＝62





【動画】福岡第一vs藤枝明誠「U18トップリーグ入替戦」フル映像