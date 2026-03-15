生田絵梨花が、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』のエンディングテーマ「今も、ありがとう」を収録したシングルを5月6日にリリース。また、アニメ描き下ろしジャケットビジュアルも公開された。

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生田にとって初のTVアニメ担当楽曲となる本作は、アニメ作品の余韻を優しく包み込む、普段恥ずかしくて言えないような母や家族への感謝の言葉が詰まった温かな楽曲に仕上がっている。公開されたジャケットビジュアルは、アニメの世界観を象徴するデザインとなっている。

本作はデジパック仕様の期間生産限定盤としてリリースされ、カップリングには、切ない夏の恋を描いたクリエイターによる書き下ろし新曲を収録。映像特典として、「今も、ありがとう」のMVとメイキングムービーも収められる。

なお生田は、「今も、ありがとう」も収録される、自身初のフルアルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』を4月22日にリリースする。

・生田絵梨花 コメント

私自身も、日頃は照れくさくて口にできていないような想いを、言葉一つひとつに大事にのせて歌いました。今作から新たな道へと歩み出したマイン（ローゼマイン）。その胸に残る家族への想いが、この曲に重なるといいなと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）