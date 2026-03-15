WBC・日本―ベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。大谷翔平投手は初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、3打数1安打1打点の奮闘実らず。2度目のWBC出場は無念の結末となった。

時計は深夜0時を過ぎていた。6大会連続のベスト4を目指して戦った舞台。しかし、厳しい現実が待っていた。3点を追う9回2死で打席に入ったのは大谷。なんとか塁に出たい場面、打ち上げたフライは遊撃手がキャッチした。ベネズエラが優勝したかのようなお祭り騒ぎの中、淡々とベンチへ引き揚げ、足早にベンチ裏へ。その後、侍ナインはグラウンドに整列したが、大谷の姿はなかった。

大谷が日本に力をもたらした。初回、先発・山本由伸が先頭打者弾を被弾した直後、お返しとばかりに先頭打者弾を見舞った。その後、鈴木誠也が二盗を試みた際に右膝を負傷。1点を追う3回に同点を追いつき、なお1死二、三塁で鈴木の代わりに出場した森下翔太が勝ち越し3ランを放った。ただ、5、6回にベネズエラの一発攻勢に屈して試合をひっくり返された。反撃及ばず、マイアミに散った。

試合終了から1時間以上たってミックスゾーンに現れた大谷は「本当に悔しいです」と珍しく感情を露わにする言葉を口にした。「早い段階で1点取れて、その後取られて……。4点取っていい流れだったんですけど、そこから継投でベネズエラの素晴らしい投手陣、素晴らしい打線の力強さというか。繋ぐところはしっかり繋いで、一本出るところはしっかり長打も出す。本当に素晴らしい打線だったなと感じています」と相手を称えた。

大会を振り返り、「本当に悔しいの一言」と繰り返した。「惜しいゲーム、勝てる要素もあったゲームだったと思います」と惜敗を受け止めながらも「この先もありますし、まだまだ若い選手も多いので、次のチャンスは必ずあるんじゃないかなと思っています。そこに向けて、またみんなで頑張りたいですし。『また会おうね』とみんなで話していたので、一回りも二回りも大きくなって……」とリベンジを誓った。

4回1死一、二塁で空振り三振に。この打席については「相手のピッチャーも丁寧に投げていましたし、自分たちが4点取った後のイニング、しっかりと流れを掴む、粘り強くピッチングをされていたと思う。そこは相手も素晴らしかったです。もちろん、あそこで一本出ていれば、少し展開が変わったのも事実だとは思うので、自分の力不足も含めて、そこも一つ勝負を分ける要素だったのかなと感じています」と悔しさを露わにした。

そしてベネズエラに対するリベンジの想い、28年ロス五輪など今後の代表活動について問われ、「代表戦はもちろん、リベンジというか、挑戦したいですし。どういう形で次、出場できるか自分自身もわからないですけど、次の機会があれば、また集中してやりたいと思います」と語った。

2大会連続出場となった大谷は1次ラウンド初戦の台湾戦で満塁弾、続く韓国戦で同点弾を放つなど、グラウンド内外でチームを牽引。2年連続ワールドシリーズ優勝を引っ提げ、WBC連覇を狙ったが、無念の結末となった。



（THE ANSWER編集部）