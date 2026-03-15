読むのが難しいと思う「茨城県の駅」ランキング！ 2位「大甕」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、茨城県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「茨城県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「甕はこのほかで見たことのない漢字だったため」（30代女性／東京都）、「1文字目は読めても、2文字目が全く分からなかったから」（20代女性／長崎県）、「読むのが難しいからです」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「『沸騰』の騰ではあるが、『と』とあまり読むイメージがない＆波も『なみ』『は』『ば』等複数あるので2つ合わせたパターンで迷ってしまう」（20代女性／埼玉県）、「トバとは読めないから」（30代女性／長崎県）、「最初の『騰』という字がまず書けないし、読めない。まるで古文の授業に出てくるような単語で難しいなと思いました」（30代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：大甕（103票）2位にランクインしたのは、JR常磐線の「大甕（おおみか）」駅です。日立市に位置するこの駅は、「甕（みか）」という漢字の難しさが最大のポイント。古くからの地名であり、駅近くの大甕神社は神話にも登場する由緒ある地ですが、現代ではなじみの薄い漢字であることから多くの票を集めました。学園都市や工業都市としての顔も持つエリアの主要駅です。
1位：騰波ノ江（109票）1位に輝いたのは、関東鉄道常総線の「騰波ノ江（とばのえ）」駅でした。下妻市にあるこの駅は、かつてこの地にあったとされる大きな湖「騰波の江」に由来します。「騰」という漢字を「と」と読むことや、三文字の組み合わせの難解さが多くの回答者を悩ませました。万葉集にも詠まれた歴史的な背景を持つ、非常に趣深い難読駅名です。
回答者からは「『沸騰』の騰ではあるが、『と』とあまり読むイメージがない＆波も『なみ』『は』『ば』等複数あるので2つ合わせたパターンで迷ってしまう」（20代女性／埼玉県）、「トバとは読めないから」（30代女性／長崎県）、「最初の『騰』という字がまず書けないし、読めない。まるで古文の授業に出てくるような単語で難しいなと思いました」（30代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)