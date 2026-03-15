古田新太＆JUJUの貴重なデュエットふたたび！Da-iCE・大野雄大との生歌唱も

3月15日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、JUJUが3年ぶりに登場する。

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大きなスナックに見立てた会場で、JUJUが“ママ”となり、昭和歌謡を中心に歌い上げるカバーシリーズ『スナックJUJU』。2016年リリースのカバーアルバム『スナックJUJU 〜夜のRequest〜』は大ヒットを記録し、ライブも毎回ソールドアウトという大人気ぶりだ。

そんなJUJUが3年ぶりに登場。前回スタジオで開店した『スナックJUJU』から少々趣向を変え、今回は『純喫茶JUJU』を開店することに。

Da-iCEのボーカル・大野雄大もゲストに迎え、お酒に酔いしれながら、“昭和洋楽”の魅力をたっぷり語る。

今回紹介するのは、CM、ドラマ、映画などあらゆる場面で使われる、一度は耳にしたことのある洋楽の数々。

JUJUと大野が洋楽スタンダードナンバーを生歌唱。さらに、支配人・古田新太とJUJUの貴重なデュエットもふたたび実現する。ほかでは見られないレアコラボは必見だ。

また、3月18日の発売に先駆け、洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』の収録曲も全曲紹介。こちらも要チェックだ。