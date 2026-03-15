イタリア優勢の中で「それキャッチしたらいかんやろ」満塁好機で“ハプニング”…右翼席のファンに「何してんねん！」【WBC】

イタリアはドラツィオの適時打でリードを広げた(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月14日、準々決勝でイタリアープエルトリコの試合が行われ、イタリアが前半でリードを広げている。

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1次ラウンドを4連勝で勝ち上がってきたイタリアは、初回に1点を先制されたものの、パスカンティーノの適時打などで4点を取って逆転に成功した。

直後の2回に1点を返され4−2となったが、4回も二死満塁の好機をつくると、7番・フィッシャーの打球は右翼へ飛び、右翼席の最前列にいたファンがグラブを差し出してキャッチしてしまうハプニングで二塁打となった。これで6−2となり、さらにドラツィオの2点適時打で8−2とリードを広げた。

SNS上では「イタリア強い」がトレンド入りしたが、一方で、ホームランキャッチについて「それキャッチしたらいかんやろ」「綺麗な観客ホームランキャッチだったな」「ホームランキャッチの客何してんねん！」と、こちらも続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]