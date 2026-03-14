沖縄自然素材だけで作ったサプリ！ なみんちゅ「ちゅらの恵み」

記事ポイント 沖縄素材サプリ「ちゅらの恵み」が2026年2月11日に販売開始公式ショップ（churamegumi.base.shop）でオンライン購入が可能マンジェリコンなど沖縄自然素材のみを原料に使用した製品 沖縄素材サプリ「ちゅらの恵み」が2026年2月11日に販売開始公式ショップ（churamegumi.base.shop）でオンライン購入が可能マンジェリコンなど沖縄自然素材のみを原料に使用した製品

Office G-Revo取締役副社長の渡邉 奈巳（なみんちゅ）が、沖縄の自然素材のみを使用したサプリメント「ちゅらの恵み」の誕生の物語を公開しました。

製造はアットモア株式会社が担当し、2026年2月11日から販売が開始されています。

なみんちゅ「ちゅらの恵み」

販売開始日：2026年2月11日公式ショップ：churamegumi.base.shop製造元：アットモア株式会社テーマ：巡り（沖縄自然素材の循環）

渡邉 奈巳は学生時代から沖縄に魅了され、長きにわたり沖縄に通い続けてきました。

観光客としてではなく、地元の人々と向き合いながら関わり続けてきた渡邉にとって、沖縄は「好きな場所」から「人生の一部」へと変わっています。

沖縄経済が観光産業の影響を大きく受けている現状を踏まえ、一次産業や製造業の価値向上を目指す挑戦として「ちゅらの恵み」が誕生しました。

生産者と直接連携し、素材選びから品質管理まで徹底したアットモア株式会社のもとで、原料選定から処方・開発・製造までが行われています。

県内農家への訪問

渡邉は沖縄の農家を直接訪問し、生産現場の状況を確認しながら素材の理解を深めています。

観光PR事業での活動

地域の観光PR事業にも携わり、沖縄の魅力を発信する活動を続けてきました。

ちゅらの恵み製品

完成した「ちゅらの恵み」は、沖縄の自然素材のみを使用したサプリメントです。

マンジェリコン農家との連携

マンジェリコン農家の山粼さんと連携し、素材の品質にこだわる体制が整っています。

生産現場での学び

生産現場で山粼さんから直接指導を受けることで、素材への深い理解が製品に反映されています。

海辺のなみんちゅ

沖縄の海辺に立つ渡邉の姿は、長年にわたる沖縄への深い関わりを体現しています。

「ちゅらの恵み」は、沖縄の自然素材が正当に評価される仕組みを作り出すための取り組みです。

マンジェリコン農家の山粼さんをはじめ、生産現場に足を運び、素材と向き合う姿勢が製品に反映されています。

渡邉 奈巳（なみんちゅ）の沖縄への想いは、感情にとどまらず行動で示されています。

なみんちゅ「ちゅらの恵み」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ちゅらの恵み」はどこで購入できますか？

公式ショップ（churamegumi.base.shop）で購入できます。

Q. 「ちゅらの恵み」の販売開始日はいつですか？

販売開始日は2026年2月11日です。

Q. 「ちゅらの恵み」にはどのような素材が使われていますか？

沖縄の自然素材のみを使用しており、マンジェリコンなどが含まれています。

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