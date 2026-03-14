7人組人気グループ「XG」が14日、ワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」福井公演(サンドーム福井)を開催。2月にグループのプロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕後、初の公演。一部はグループの公式YouTubeチャンネルで生配信され、メンバーがファンへの感謝を語った。

YouTubeでの生配信を通じ、メンバー7人がそれぞれファンへの思いを語った。「嬉しい時も、苦しい時もどんな時も乗り越えてここに立っています」(CHISA)「皆さんがいてくれるから私たちは何度でも立ち上がれます」(HINATA)「私たちは止まらず、これからもずっとずっと走り続けます」(COCONA)と感謝を口にした。そして「JUST STAND UP」を披露した。

配信のコメント欄には「XGありがとう大好き」「選曲に泣いた」「本人たちが一番つらいだろうに、踏ん張ってくれてありがとう！」などの、ファンからのエールが並んだ。

「XG」のプロデューサー、SIMONこと酒井容疑者は先月23日、愛知県のホテルでコカインを所持したとして現行犯逮捕され、24日に麻薬取締法違反の疑いで送検された。

XGは24日にSNSに文書を投稿し「XGの関与は一切ございません」と声明を発表。「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい」とし、「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」と複雑な心境を明かしていた。ライブ前日の13日にはコカインを使用した疑いで酒井容疑者が再逮捕されたことが明らかになった。