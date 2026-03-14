千葉戦でバースデー弾のマリノス遠野大弥。東京V戦と同じ利き足ではない“左足”の豪快ボレーシュートも「これだけの選手になりたくない」と語った理由は？

千葉戦でバースデー弾のマリノス遠野大弥。東京V戦と同じ利き足ではない“左足”の豪快ボレーシュートも「これだけの選手になりたくない」と語った理由は？