謎解きクリエーターでタレントの松丸亮吾（29）が14日、日本テレビ系「シューイチ」（土曜午前5時55分、日曜午前7時30分）に出演。嵐松本潤に驚かされたことを語った。

5月31日をもって活動終了する嵐のラストライブツアーが13日、北海道・大和ハウスプレミストドームで開幕した。

この話題を受けて松丸は「僕自身も自分の活動で嵐さんに救われてまして」と切り出すと、「『嵐にしやがれ』という番組の中で、謎解きというものを駆け出しで始めた時、テレビで謎解きが注目され始めた時だったんですけど」と振り返った。続けて「松本潤さんが『謎解きって何？』ってすごく興味を持ってくださって。『僕たちの番組で謎解きの脱出ゲームやってよ』って」とオファーを受けたといい、「1回どころか、8回とか9回ぐらい謎解きで呼んでくださって」と感謝した。

松丸は「僕覚悟決めて、松本さん、よかったら今度謎解きに遊びに行きませんか？って言ったら、無理かなと思ったら来てくださって。一緒に謎解き行ったりもしたんです」と驚き、「それくらい人のことにも興味を持ってくださるし、僕が駆け出しとか関係なく、いろんな人に愛を分け与えてくださる人たちが嵐さん」とグループへの感謝も語った。