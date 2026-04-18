タレントの松丸亮吾（30）が4月15日、Xを更新。ポケモン12球団コラボ試合の始球式で投げたボールの写真を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 松丸は3日に、ポケモンとプロ野球12球団とのコラボ企画「ポケモンベースボールフェスタ2026」の一環で始球式に登場。“モンスターボ