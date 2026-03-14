加入後35試合で13G4A ナポリはマンUからレンタル移籍中のホイルンドは完全移籍で獲得へ 買取OP4400万ユーロ行使か
ナポリはマンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンド（23）を完全移籍にて獲得する予定だという。
2023年夏にアタランタからユナイテッドに加入したホイルンド。加入1年目は公式戦43試合で16ゴール2アシストをマークしたが、昨シーズンは公式戦52試合で10ゴール4アシストと少し数字を落とすと、昨夏ナポリへレンタル移籍を果たした。
そんななか、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ナポリは以前から報じられていた通り、ホイルンドの契約に付随する4400万ユーロ（約81億円）の買取オプションを行使する見込みだという。
またスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナ氏は「疑いの余地はない。ラスムスはここに残る。CL出場権を獲得した場合、ユナイテッドからの買取義務が生じるが、この条件に関わらず、彼は我々の計画に含まれている」と語っており、ホイルンドの残留を明言した。
スコット・マクトミネイはユナイテッドからナポリへ移籍し、チームに欠かせない存在となったが、ホイルンドも完全移籍濃厚なナポリで絶対的エースになれるか。