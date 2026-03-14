高知vs今治 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節](ギケンス)
※13:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 9 新谷聖基
控え
GK 1 大野来生
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 8 高野裕維
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 20 杉山伶央
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 14 森晃太
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
※13:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 76 三門雄大
FW 9 新谷聖基
控え
GK 1 大野来生
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 8 高野裕維
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 20 杉山伶央
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
MF 6 梶浦勇輝
MF 7 山田貴文
MF 8 駒井善成
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 14 森晃太
控え
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
DF 29 丸山大和
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二