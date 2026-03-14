今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された仲良し猫コンビの様子。猫ちゃんたちが尻尾をクロスさせている瞬間をSNSにアップした投稿主さん。その可愛さに多くの猫好きたちが注目しました。投稿はXにて、19.7万回以上表示。2.1万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：仲良くいっしょにいた『2匹の猫』→『しっぽ』を見ると……奇跡みたいな瞬間】

クロス尻尾

今回、Xに投稿したのは「のんちゃん」さん。登場したのは、キジ白猫のなーちゃんと茶白猫ののんちゃんです。

投稿された写真には、なーちゃんとのんちゃんが尻尾をクロスさせていた様子が写っていました。お互い、いい位置に座ったおかげでキレイな「X」になったのだとか。

なーちゃんとのんちゃんのコンビネーションが生み出したキレイな「Xの尻尾」。その日は、雨が降っていたそうですが、クロスした尻尾を目にした投稿主さんは「何かいいことあるかも」と前向きな気分になったそうです。

もしかしたら、見た人にご利益をもたらしてくれるステキな尻尾…かもしれませんね。

仲良し猫コンビに癒された猫好きが続出

お互いの尻尾をクロスさせ、見事な「X」を生み出したなーちゃんとのんちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「何をしても可愛い」「上手～お見事ですなー」「あらやだぁ～かわいい」「貴重なショットですね」「これは仲良しなーちゃんのんちゃんではないとなかなか難しい必殺技ですよw」などの声が多く寄せられていました。なーちゃんとのんちゃんのクロス尻尾は多くの猫好きさんたちを笑顔にしたようですね。

Xアカウント「のんちゃん」では、猫のなーちゃんとのんちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの平和な暮らしの様子は見る人の心を和ませてくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「のんちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。