WBCの98年世代

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。決戦を前に“98年世代”が絆を深める食事会を開いたようだ。

藤平尚真は13日（同14日）、インスタグラムに「明日から、負けられない戦いが始まりますね！ どんな場面でも、投げれる準備はできてます 皆んなで戦いましょう！優勝しましょう！！」と投稿。写真では山本由伸、佐藤輝明、牧秀悟、種市篤暉と5人で並んだ写真を公開した。

「同級生で、士気高める食事会してきました！」ともつづった藤平。1998年度生まれの5人で絆を深めたようだ。

種市もインスタグラムで同じ写真を投稿。「同級生会 かなり盛り上がりました！ 明日からの準々決勝応援よろしくお願いします」とつづった。

ファンからは「豪華な同級生 そしてどこにでもいる？牧さん」「同じ98年生まれとして応援してます」「牧選手も同級生なんだ」「素晴らしい同級生会」「この世代って凄い選手ばかりですね」「たねち真ん中なのじわる」などと反響が集まった。



（THE ANSWER編集部）