深夜0時から750人前を一人で…行列のできる弁当屋の怒涛の仕込みに密着
AIライター自動執筆記事
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料理チャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「深夜0時から750人前を一人で…平均睡眠3.5時間 日本一行列のできる弁当屋「かわの」に密着」と題した動画を公開しました。東京・東日本橋にある行列の絶えない弁当屋「かわの」の、深夜から始まる壮絶な仕込みの様子に迫ります。
深夜0時過ぎ、店主は一人で店に入り、シャッターを半分だけ開けて営業の準備を始めます。まずは高級干物ブランド「伴助」の大きなホッケのほか、大量の米や卵、山のようにカットされた野菜など、次々と届く食材を厨房に運び入れます。
この日に作るお弁当の数はおよそ750食。これだけの量を、店主はほとんど一人で調理していきます。巨大な寸胴鍋で豚汁や肉じゃがを仕込み、大きなしゃもじで豪快にかき混ぜる姿は圧巻です。次から次へと食材を処理し、複数の調理を同時にこなしていく手際の良さは、まさに職人技と言えるでしょう。
深夜から働き詰めの店主ですが、その原動力は「アテにされたい」という想い。「電気、ガス、水道、かわの、みたいな」と笑いながら語る姿から、地域にとってなくてはならない存在でありたいという強い意志が感じられます。
早朝になるとパート従業員も出勤し、出来上がった惣菜を弁当箱に詰める作業が始まります。人気のから揚げやメンチカツ、焼き魚などが手際よく盛り付けられ、開店を待つお客様のもとへ。その厨房は活気に満ちあふれていました。
美味しいお弁当の裏側にある、店主の情熱と努力が垣間見える動画です。行列に並んででも食べたい、その理由がわかるかもしれません。
深夜0時過ぎ、店主は一人で店に入り、シャッターを半分だけ開けて営業の準備を始めます。まずは高級干物ブランド「伴助」の大きなホッケのほか、大量の米や卵、山のようにカットされた野菜など、次々と届く食材を厨房に運び入れます。
この日に作るお弁当の数はおよそ750食。これだけの量を、店主はほとんど一人で調理していきます。巨大な寸胴鍋で豚汁や肉じゃがを仕込み、大きなしゃもじで豪快にかき混ぜる姿は圧巻です。次から次へと食材を処理し、複数の調理を同時にこなしていく手際の良さは、まさに職人技と言えるでしょう。
深夜から働き詰めの店主ですが、その原動力は「アテにされたい」という想い。「電気、ガス、水道、かわの、みたいな」と笑いながら語る姿から、地域にとってなくてはならない存在でありたいという強い意志が感じられます。
早朝になるとパート従業員も出勤し、出来上がった惣菜を弁当箱に詰める作業が始まります。人気のから揚げやメンチカツ、焼き魚などが手際よく盛り付けられ、開店を待つお客様のもとへ。その厨房は活気に満ちあふれていました。
美味しいお弁当の裏側にある、店主の情熱と努力が垣間見える動画です。行列に並んででも食べたい、その理由がわかるかもしれません。
YouTubeの動画内容
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料理ができる過程が大好きで、いろいろな日本の食堂やお店の仕込み、調理風景などを撮影させていただいています。動画が気に入ったらコメントやチャンネル登録よろしくお願いします＾＾お問い合わせは以下のメールアドレスからお願いします