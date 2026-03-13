楽天の今季の開幕投手が4年目右腕の荘司康誠投手（25）に決定した。

13日の中日との試合後、三木監督が「開幕投手、いきましょう」明言した。荘司は初の大役。27日のオリックス戦（京セラD）で先発マウンドに上がる。

荘司は「特別なポジション。任せていただく以上はチームの柱として、最初だけじゃなくシーズンを通してチームに勝利をもたらす責任があると思うので。そういう部分は意気に感じて、しっかり自分が引っ張っていくという気持ちで臨みたい」と力を込めた。

この日の中日戦は初回に4番・細川に先制3ランを被弾も、2回以降はわずか2安打で無失点。7回102球を投げて5安打3失点、9奪三振の熱投だった。

三木監督は荘司に開幕投手を任せたことに「まだまだ伸びしろもある。彼の今後を考えたら、余白はいっぱいあると思うので。まだまだたくさん経験をして、今後も投手としてもっともっと大きくなっていくと思う。大きな一つの経験になる。現状、開幕を任せてもいいレベルでもある。年間を通してチームの力になってくれたら。彼を（開幕投手に）立ててスタートしたい」と話した。