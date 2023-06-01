２０２５年１２月、北海道小樽市のスキー場で当時５歳の男の子がエスカレーターに挟まれて死亡した事故について、第三者委員会が調査報告書を公表して、現場責任者が安全装置を無効化したことが事故の原因である可能性が高いと指摘しました。（第三者委員会川村明伸委員長）「安全装置が機能していれば事故が起きなかっただろうとして、直接的な原因と考えております」第三者委員会がこう指摘した事故は、２０