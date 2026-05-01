西日本シティ銀行の行員が、職場の様子を撮影した動画をネット上に拡散したことで波紋が広がっている。西日本シティ銀行は４月３０日、「この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました。（中略）現時点で、執務室内の動画や画像には、７名のお客さまの個人情報（氏名のみ）が記載されたホワイトボードが映っておりました。対象の方には、個別にお詫び