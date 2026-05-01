2か月前に広島県東広島市で殺人放火事件が起きましたが、その捜査の過程で、別の事件が明るみに出ました。広島県三原市にある関係先の敷地から男性の遺体が見つかり、30日に身元が判明しました。■「トラブルも何個かはあったらしい」広島県三原市の自営業、徳田雅希さん（29）は29日、遺体で見つかりました。警察が捜索をしていた三原市内の現場から見つかったということです。29日、土の中から腐敗した男性の遺体が見つかってい