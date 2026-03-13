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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「「新AEON Pay」と「iAEON」の違いとは？どっちを使うのがお得なのか？」を公開。イオンの決済サービス「AEON Pay」が利用できる2つのアプリ、「iAEON」と、4月6日にリニューアルされる「イオンウォレット（新AEON Payアプリ）」について、どちらがお得に使えるのかを解説した。



2026年4月6日より、「イオンウォレット」アプリは「AEON Pay」アプリへと名称とアイコンを変更し、全面的にリニューアルされる。今回のリニューアルで最大の注目点は、これまで要望が多かったという「プラスチック型WAONカードの取り込み機能」の実装だ。これにより、手持ちの物理WAONカードの残高やポイント情報をAEON Payへ移行させることが可能になる。



動画では、リニューアル後の「新AEON Payアプリ」と既存の「iAEONアプリ」の機能の違いを比較。AEON Pay決済やWAON POINTの確認・利用などは両アプリで共通しているものの、それぞれにしかない機能が存在する。



「iAEONアプリ」の限定機能としては、「お気に入り店舗のチラシ・限定クーポン」の利用や、「株主優待（オーナーズカード）」との連携が挙げられる。特にオーナーズカード連携はメリットが大きく、レジで会員コードを提示するだけで株主優待の適用とポイント付与が同時に完了するため、利便性が高いという。



一方、「新AEON Payアプリ」では、クレジットカードの利用明細やイオン銀行の口座残高が確認できるほか、「サンキューパスポート」や「バースデーパスポート」といった限定クーポンが利用できる。また、アプリを立ち上げるとすぐに決済画面が表示されるため、支払いのスピードを重視する場合には便利だと述べた。



結論として、おにまる氏は「日常の買い物ではiAEONアプリのAEON Payを使った方がお得になることが多い」と解説。株主優待の利用や、iAEONアプリ限定のクーポンを頻繁に使うユーザーにとっては、引き続きiAEONアプリが決済の主軸になるとの見解を示した。



なお、動画では2026年3月1日より「電子マネーWAONポイント」が「WAON POINT」へ順次統合されることや、5月1日よりイオンラウンジの利用条件が変更されることにも触れている。