【カルディ最新セール】3月13日以降スタートの開催店舗まとめ。全国で20店舗以上の大量追加きたー！

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年3月12日時点で発表されている、3月13日以降に開催の「お客様感謝セールの情報をまとめました。

あなたの近隣店舗もオトクかも

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフになります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります。

対象店舗は以下の通り。

【3月13日から17日】

・ゆめシティ新下関店（山口県）

・マーサ岐阜店（岐阜県）

・仙川店（東京都）

・イオンモール新小松店（石川県）

【3月18日から22日】

・イオンモール和歌山店（和歌山県）

・イオンタウン姶良店（鹿児島県）

・仙台泉大沢店（宮城県）

・アピタ島田店（静岡県）

・ららぽーと新三郷店（埼玉県）

・ミウィ橋本店（神奈川県）

・フレスト松井山手店（京都府）

・京阪モール店（大阪府）

・伊丹昆陽店（兵庫県）

・鳳店（大阪府）

【3月19日から23日】

・イオンモール新瑞橋店（愛知県）

・ビーンズ武蔵浦和店（埼玉県）

・銚子店（千葉県）

・アイテラス落合南長崎店（東京都）

・イオンモール鳥取北店（鳥取県）

・イオンモール新利府店（宮城県）

・神戸元町一番街店（兵庫県）

・イオンタウン茨木太田店（大阪府）

・成増店（東京都）

・さいか屋藤沢店（神奈川県）

・イオンモール高知店（高知県）

・イオンモール広島祇園店（広島県）

今週は、全国各地から対象店舗がたっぷり追加されました。この機会に、オトクに買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）