【カルディ最新セール】3月13日以降スタートの開催店舗まとめ。全国で20店舗以上の大量追加きたー！
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年3月12日時点で発表されている、3月13日以降に開催の「お客様感謝セールの情報をまとめました。
あなたの近隣店舗もオトクかも
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフになります。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人10個まで。商品10％オフには一部除外品があります。
対象店舗は以下の通り。
【3月13日から17日】
・ゆめシティ新下関店（山口県）
・マーサ岐阜店（岐阜県）
・仙川店（東京都）
・イオンモール新小松店（石川県）
【3月18日から22日】
・イオンモール和歌山店（和歌山県）
・イオンタウン姶良店（鹿児島県）
・仙台泉大沢店（宮城県）
・アピタ島田店（静岡県）
・ららぽーと新三郷店（埼玉県）
・ミウィ橋本店（神奈川県）
・フレスト松井山手店（京都府）
・京阪モール店（大阪府）
・伊丹昆陽店（兵庫県）
・鳳店（大阪府）
【3月19日から23日】
・イオンモール新瑞橋店（愛知県）
・ビーンズ武蔵浦和店（埼玉県）
・銚子店（千葉県）
・アイテラス落合南長崎店（東京都）
・イオンモール鳥取北店（鳥取県）
・イオンモール新利府店（宮城県）
・神戸元町一番街店（兵庫県）
・イオンタウン茨木太田店（大阪府）
・成増店（東京都）
・さいか屋藤沢店（神奈川県）
・イオンモール高知店（高知県）
・イオンモール広島祇園店（広島県）
今週は、全国各地から対象店舗がたっぷり追加されました。この機会に、オトクに買い物を楽しんで。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）