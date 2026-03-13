第98回アカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされ、国内興行収入は『アナと雪の女王２』を超え、144億円を突破したディズニー映画最新作『ズートピア２』

映画と音楽のメガヒットを受けて、劇中歌「Zoo」を含む、映画を彩る音楽を一挙収録したオリジナル・サウンドトラックの国内盤CDがリリースされます☆

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』オリジナル・サウンドトラック 国内盤CD

価格：3,300円（税込）

発売日：2026年3月13日（金）

品番：UWCD-1147

収録曲：

Zoo / シャキーラZoo 〜君がいるから〜 / シャキーラ Featuring Dream AmiZoo 〜君がいるから〜 / Dream AmiZootopeningThe Old Zoo ReviewHot FursuitA Commuted RelationshipJourney to the JournalSnake Away Pt.1Snake Away Pt.2Big Into FashionMarsh MarketSnaking the JournalDas GoatsGet Out of LodgeWilde CaughtCover StoryWall of JudyThe Weak LynxGary a Twain Shall MeetBunny and OvershareWorld’s Worst DetentionOur Differences Don’t Make Any DifferenceZootopia 2 SuiteLizard Lounge (Bonus Track)Flash from the Past (Bonus Track)

全世界興行収入洋画アニメーション＆ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上歴代NO.1、洋画映画の週末興行収入ランキングとして史上最長の10週連続NO.1など、映画史に残る記録的大ヒットとなっているディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』

南米の歌姫シャキーラが歌う劇中歌「Zoo」もディズニー楽曲国内のストリーミング再生史上最速3,800万回を突破し、日本の音楽チャートを席巻するなど、音楽も大ヒットを記録しています。

今回、ユニバーサル ミュージックが、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』のオリジナル・サウンドトラック国内盤CDをリリース。

映画と音楽のメガヒットを受けてリリースされる、劇中歌「Zoo」を含む、映画を彩る音楽を一挙収録したオリジナル・サウンドトラックの国内盤CDです。

劇中歌のローカライズ版の制作が許可されたのは世界で唯一日本だけとなる、ガゼル役・Dream Amiさんが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」も収録されています☆

購入特典

先着購入者特典：

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム：キャラクターカード6枚セット＋ステッカー（5cm角）抽選特典：リュック×10名、折り畳み傘×10名Amazon：メガジャケその他一般店：クリアファイル（A4サイズ）＋ステッカー（5cm角）

先着購入者特典として「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」「ゲイリー」「パウバート」など『ズートピア２』のキャラクターが描かれたキャラクターカード6枚セット、ジャケット写真デザインのクリアファイルやステッカーなどを店舗別に付属。

タワーレコードの一部店舗では、今作またはアナログシングル「Zoo From『ズートピア２』を1枚ご購入につき一度、くじを引くことができます。

当選された方には非売品のオリジナル・グッズをプレゼント☆

劇中歌のローカライズ版の制作が許可されたのは世界で唯一日本だけとなる、ガゼル役・Dream Amiさんが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」も収録した国内版CD。

2026年3月13日にリリースされた、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』オリジナル・サウンドトラック 国内盤CDの紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Amiさんが歌う「Zoo 〜君がいるから〜」も収録！ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』オリジナル・サウンドトラック appeared first on Dtimes.