女優の宮沢りえさん（52）が胸元と背中が大きく開いた大胆なドレス姿を披露。背中のタトゥーも話題となっています。



【写真】「斬新なデザイン」「肩から落ちてあらわ…」注目を集める約130万円のドレス

イタリア・ミラノで開催されたブランド「ボッテガ・ヴェネタ」2026ー27秋冬コレクションショーを訪れた宮沢さん。同ブランドの新作で、片方の肩ひもを落としたデザインの黒いロングドレス姿で登場。胸元と背中が大胆に露出した姿をファッション誌「ELLE」台湾公式インスタグラムが公開しました。



また、宮沢さんも自身のインスタグラムを更新。「私の最も感情的な写真」というコメントとともに、同ショーを訪れていた米女優のジュリアン・ムーアさんとの貴重なツーショット写真を投稿しました。



同ブランドのサイトによると、宮沢さんが着用したドレスの正式名は「Stretch Cotton and Silk Dress」（税込み1299100円）。



大胆なドレスを着こなす宮沢さんに対し、SNS上では「斬新なデザイン」「肩から落ちてあらわにするのがセクシー」「粋な着こなし」「肌が明るすぎて羨ましい」「ハラハラドキドキ」「美し過ぎて震えが止まらない」などの声が寄せられました。



また、背中に見える折鶴らしき絵柄のタトゥーも話題になっており、ファンからは「タトゥーいれてんの！？」「上品なセクシーさ」「風情と品のある素敵なデザイン」「かっこよすぎる」と絶賛の声が上がりました。