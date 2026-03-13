Snow Man宮舘涼太『Star Song Special Season3』初回トークゲストに決定！ジュニアとNGなしのコラボトークを展開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月26日16時よりPrime Videoにて、音楽番組『Star Song Special Season3』の独占配信がスタート。初回トークゲストにSnow Manの宮舘涼太が初登場することが発表された。

■宮舘涼太×ジュニアとのコラボでどんな化学反応が起きるのか？

“スターの原石”であるジュニアと“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組『Star Song Special』。2025年10月より配信されたシーズン2が2026年3月5日に最終回を迎え、番組最後に“Season3 配信決定”と発表されると、視聴者からは「シーズン3楽しみ！」「いつから配信開始ですか？」などの待ち望む声が寄せられていた。

これまでと同様に、シーズン3でも『スタソン』ならではのスペシャルなライブやNGなしのコラボトークなど、超豪華クオリティで、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間が展開。

宮舘涼太とジュニアの“Switch Question”では、果たしてどんな化学反応が起きるのか。ぜひ配信をチェックしよう。なお、シーズン3初回のMCは後日発表となる。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』

03/26（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：宮舘涼太（第1回ゲスト）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

