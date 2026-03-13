中国の動画配信大手ビリビリ、25年通期は黒字転換
【新華社北京3月13日】中国の動画配信大手、嗶哩嗶哩（ビリビリ）がこのほど発表した2025年第4四半期（10〜12月）決算（未監査）は、売上高が前年同期比8％増の83億2千万元（1元＝約23円）、純利益が5.8倍の5億1千万元だった。通期の売上高は前年比13％増の303億5千万元、調整後純利益は25億9千万元で、前年の3900万元の赤字から黒字転換した。売上高のうち、広告は23％増と最大の伸びを示し、付加価値サービスは8％、モバイルゲームは14％それぞれ増加し、IP（知的財産）関連商品とその他は3％減少した。
アクティブユーザー数は4四半期連続で増えた。10〜12月のデイリーアクティブユーザー数（DAU）は10％増の1億1300万人、月間アクティブユーザー数（MAU）は8％増の3億6600万人に達し、アクティブユーザーの1日平均利用時間は107分で8分増加した。
人工知能（AI）などの新コンテンツが次々と生み出され、新たな特色となった。毎月1億2千万人以上のユーザーがAIコンテンツを利用した。10〜12月のAIコンテンツの利用時間は53％増加した。